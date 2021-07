Cabane à rêves Place Moulierat, 27 juillet 2021, Villeneuve-Saint-Georges.

Cabane à rêves

du mardi 27 juillet au dimanche 1 août à Place Moulierat

La cabane à rêve, c’est une grande collecte : celle de rêves vivants des habitants d’un quartier, aujourd’hui ici et ailleurs. La cabane à rêve c’est aussi un dispositif : un studio itinérant et éphémère, co-réfléchi et co-construit avec ses invités. D’un côté, un mini salon matérialisé par des éléments de décor ; un fond noir, une porte, des murs, un porte-manteau, quelques accessoires de déco. De l’autre un plateau audiovisuel semi-ouvert : caméras, éclairage, micros, réalisateurs et questionneurs. Coté champ et tour à tour, les invités suivent un petit parcours : ils passent la porte, déposent leurs affaires sur le porte-manteau et s’installent. S’ils le souhaitent, ils font le tour, partagent leurs idées ou commentaires, peuvent déposer un objet dans cette maison de fortune et opportune. Et puis chacun tire un petit papier dans l’un des bocal posé sur la table basse à côté : » Peux-tu nous raconter l’un de tes rêves » « Tu seras comment quand tu seras grand ? Qu’as-tu fais de ton rêve d’enfant ? Tu rêves comment la nuit ? Des rêves de super-héros, des rêve étranges ou rigolos ? Et si tu ne rêves plus alors depuis quand ? As-tu un rêve réalisé à nous partager ? Un rêve impossible à nous conter ? Lucide, récurrent, de jour ou de nuit ? Chacun échange ainsi un bout de son imaginaire et de son intimité, un rêve pour soi, pour les siens ou pour les autres. A la fin de l’entretien, chacun peut décider de passer derrière la caméra et mener ainsi le jeu. A la fin de la séance, un petit film prend forme. Petit à petit, la cabane s’enrichit : d’autres réalisateurs ailleurs sont invités à mener ce dispositif et à nous partager leurs images. Ces rêves partagés au fur et à mesure sur une plateforme vidéo forment une cartographie imagée sur internet, et au fil du temps et des ans : un film de création collaboratif. La cabane à rêve c’est donc un programme culturel et audiovisuel imaginé par La Lucarne : Elle s’invite sur les places publiques, au sein des écoles, dans des centres sociaux ou des espaces culturels : elle va à la rencontre des habitants de tous âges et tous horizons. Ce projet comprend donc plusieurs volets : des temps des résidences et de créations entre auteurs, réalisateurs et artistes pluridisciplinaires, des ateliers dédiés aux enfants, aux jeunes et à des publics ciblés et surtout des tournages, mené par des professionnels et des participants volontaires. Chaque volet a son propre objet, son budget, son fonctionnement et sa restitution. Mais chaque tournage petit à petit sera mis en lien à travers une œuvre hybride et partagée. La demande faite ici concerne donc le lancement public de cette cabane, sur la période estivale, et au sein du quartier de Villeneuve Triage. En juillet, nous invitons Stéphane Landais, concepteur et scénographe d’installations artistiques à rejoindre Leïla Chaïbi, auteure/réalisatrice dont le film Gardien des Mondes sortira en 2021, Souleymane Diallo réalisateur guinéen en France pour la production de son dernier long-métrage, Wabinlé Nabié, comédien qui joue dans le film Le triomphe en sélection officielle à Cannes en 2020. Lors d’une résidence ouverte de deux jours, des volontaires sont invités à concevoir et installer cette cabane d’été. Ensuite sont proposés deux jours de cinéma en plein air avec les tournages de la cabane en journée, accompagnée par d’autres associations partenaires qui animeront la Place Mouliérat, et à la nuit tombée, deux projections en plein air gratuites et ouvertes aux habitants sur ce thème. En septembre, d’autres réalisatrices et monteurs rejoignent le dispositif afin de mener une seconde cabane après la rentrée. Le montage s’effectue en simultané et nous diffusons le soir les témoignages récoltés durant l’été et la journée. Une seconde diffusion sera organisée en novembre, lors des journées du patrimoine, avec le soutien du dispositif c’est mon patrimoine, des archives départementales et du théâtre municipal.

La cabane à rêve est l’idée d’un studio éphémère mobile ‘comme à la maison’ où les habitants sont invités à déposer ou recueillir les rêves des participants.

Place Moulierat 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T23:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T23:00:00