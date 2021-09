Allennes-les-Marais Médiathèque Henri Delacroix - Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais, Nord Cabane à histoires Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais Allennes-les-Marais Catégories d’évènement: Allennes-les-Marais

du mercredi 15 septembre au mercredi 29 septembre à Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais

Inspirée par les illustrations d'Olivier Douzon, cette cabane enchantera les plus petits qui pourront s'y installer confortablement avec vous pour écouter de belles histoires. 

Médiathèque Henri Delacroix – Allennes-les-Marais
Rue Sonneville 59251 Allennes les Marais
Allennes-les-Marais
Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T12:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T18:00:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-20T16:00:00 2021-09-20T19:30:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T12:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-24T16:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-27T16:00:00 2021-09-27T19:30:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00

