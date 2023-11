Noël seniors : spectacle chanté et dansé Cabanac-et-Villagrains, 15 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Le CCAS propose pour les seniors (plus de 55 ans) un spectacle dansé et chanté par Sonia Ribette le vendredi 15 décembre à 15h au foyer de Cabanac-et-Villagrains..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The CCAS is putting on a show for seniors (over 55), with dancing and singing by Sonia Ribette, on Friday December 15 at 3pm in the Cabanac-et-Villagrains foyer.

El viernes 15 de diciembre a las 15.00 h en el vestíbulo de Cabanac-et-Villagrains, la CCAS organiza un espectáculo para la tercera edad (a partir de 55 años), con baile y canto de Sonia Ribette.

Das CCAS bietet für Senioren (über 55 Jahre) am Freitag, den 15. Dezember um 15 Uhr im Foyer von Cabanac-et-Villagrains eine von Sonia Ribette getanzte und gesungene Aufführung an.

