Apéro fermier Gare de Villagrains Cabanac-et-Villagrains Catégories d’évènement: Cabanac-et-Villagrains

Gironde

Apéro fermier Gare de Villagrains, 9 juin 2023, Cabanac-et-Villagrains. Apéro Fermier animé par le groupe Swing Man Jazz

(chansons populaires)

L’occasion de déguster des produits régionaux.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Gare de Villagrains Rue du Cam Bas

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Apéro Fermier with the group Swing Man Jazz

(popular songs)

The opportunity to taste regional products Apéro Fermier con el grupo Swing Man Jazz

(canciones populares)

Degustación de productos regionales Apéro Fermier, musikalisch umrahmt von der Gruppe Swing Man Jazz

(populäre Lieder)

Gelegenheit, regionale Produkte zu probieren Mise à jour le 2023-04-12 par OT Montesquieu

