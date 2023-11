Patinoire de Noël CABANAC ET VILLAGRAINS Cabanac-et-Villagrains, 1 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Venez profiter de la patinoire de Noël à Cabanac-et-Villagrains.

Cette patinoire avec une piste de glisse synthétique sera installée sur la place du G. Doyen du vendredi 1er au dimanche 3 décembre. Cette animation inédite est proposée et organisée par l’association Les Noisetines.

Les horaires de la patinoire sont les suivantes :

– Le vendredi, de 18h à 21h avec vin chaud offert pour l’inauguration à 18h30.

– Le samedi, de 14h à 22h avec chalet du Père Noël ET présence du Père Noël (photos).

(de 20h à 22h soirée pour les plus de 11 ans)

– Le dimanche, de 10h à 12 h et e 14h à 17h

avec Marché de Noël de 10h à 17h..

CABANAC ET VILLAGRAINS Place du Général Doyen

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the Christmas ice rink in Cabanac-et-Villagrains.

This ice rink with a synthetic sliding surface will be set up on the Place du G. Doyen from Friday December 1 to Sunday December 3. This unique event is proposed and organized by the Les Noisetines association.

Opening times are as follows :

– Friday, from 6pm to 9pm, with mulled wine offered for the inauguration at 6:30pm.

– Saturday, from 2pm to 10pm with Santa’s chalet AND Santa’s presence (photos).

(from 8pm to 10pm, an evening for children over 11)

– Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m

with Christmas Market from 10 a.m. to 5 p.m.

Venga a disfrutar de la pista de hielo navideña de Cabanac-et-Villagrains.

Del viernes 1 al domingo 3 de diciembre se instalará en la Place du G. Doyen una pista de hielo con superficie sintética deslizante. Este acontecimiento único está propuesto y organizado por la asociación Les Noisetines.

La pista estará abierta en los siguientes horarios:

– Viernes, de 18.00 a 21.00 h. Se ofrecerá vino caliente para la inauguración a las 18.30 h.

– Sábado, de 14:00 a 22:00 h, con el chalet de Papá Noel y la presencia de Papá Noel (fotos).

(de 20:00 a 22:00 para los mayores de 11 años)

– Domingo, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 17.00 h

mercado de Navidad de 10.00 a 17.00 h.

Genießen Sie die Weihnachtseisbahn in Cabanac-et-Villagrains.

Diese Eisbahn mit einer synthetischen Gleitbahn wird von Freitag, den 1. bis Sonntag, den 3. Dezember auf dem Place du G. Doyen aufgebaut. Diese neuartige Animation wird von der Vereinigung Les Noisetines angeboten und organisiert.

Die Öffnungszeiten der Eisbahn sind wie folgt:

– Freitags von 18:00 bis 21:00 Uhr mit kostenlosem Glühwein zur Eröffnung um 18:30 Uhr.

– Am Samstag von 14 bis 22 Uhr mit Hütte des Weihnachtsmanns UND Anwesenheit des Weihnachtsmanns (Fotos).

(von 20:00 bis 22:00 Uhr Abendveranstaltung für über 11-Jährige)

– Sonntag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

mit Weihnachtsmarkt von 10 bis 17 Uhr.

