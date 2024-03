Cabamatch d’improvisation Salle de l’Espérance Chavagne, samedi 6 avril 2024.

Cabamatch d’improvisation Salle de l’Espérance Chavagne Samedi 6 avril, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 20:30

Fin : 2024-04-06 22:30

Venez découvrir un cabamatch d’improvisation qui s’annonce plein de rage et de fureur ! Quand les Caucus’Tadors rencontrent des Bizh, les murs tremblent !! Samedi 6 avril, 20h30 1

Venez découvrir un cabamatch d’improvisation qui s’annonce plein de rage et de fureur ! Quand les Caucus’Tadors rencontrent des Bizh, les murs tremblent !!

Salle de l’Espérance 6bis rue de l’avenir 35310 CHAVAGNE Chavagne 35310 Ille-et-Vilaine