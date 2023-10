Cabale à Kaboul musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 19 novembre 2023

de 11h00 à 12h30

.Tout public. payant 6 € / 4 € (réduits, Amis du mahJ) Le documentaire de Dan Alexe est présenté par l’écrivain et réalisateur Atiq Rahimi, en présence de Dan Alexe. Ciné-club : le choix d’Atiq Rahimi Documentaire de Dan Alexe, Belgique, 2006, 87 min, vostfr Séance présentée par l’écrivain et réalisateur Atiq Rahimi, en présence de Dan Alexe. En 2006, le documentariste Dan Alexe filme le quotidien tragi-comique des deux derniers juifs de Kaboul. Ishaq Levi, guérisseur traditionnel, et Zabulon Simantov, fabricant clandestin de vin, s’accusent mutuellement des pires maux et ne communiquent que par des bordées d’injures, chacun retranché dans une partie d’une synagogue abandonnée dont ils partagent la cour. Laissant dans l’ombre les raisons qui les ont conduits à rester à Kaboul malgré le départ progressif de la totalité des juifs d’Afghanistan, dont les derniers ont fui le pays lors de l’arrivée au pouvoir des Talibans, le film se focalise sur leur inimitié virulente et leurs relations précaires avec leurs voisins musulmans. L’écrivain et cinéaste Atiq Rahimi, prix Goncourt 2018 pour Syngué Sabour. Pierre de patience (P.O.L), pose son regard poétique sur cet objet cinématographique non identifié. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/cabale-kaboul-30776 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2320044912670400253

