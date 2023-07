Atelier participatif d’art plastique « Tesselles » CAARUD du 108 Bourges, 18 juillet 2023, Bourges.

Réalisation d’une oeuvre plastique collective avec les usagés du CAARUD, sur les horaires habituels d’ouverture de l’associassion.

CAARUD du 108 108 Rue Edouard Vaillant, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 94 58 https://apleat-acep.com/reduction-des-risques-et-des-dommages/ https://www.facebook.com/caarud18/ Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues (C.A.A.R.U.D.) est un lieu d’accueil inconditionnel, gratuit et anonyme, de prévention et de réduction des risques et des dommages.

2023-07-18T09:30:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

