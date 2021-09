Pithiviers Médiathèque Denis Poisson Pithiviers Ca vous dit de bricoler ? – Samedi Ré’créatif Médiathèque Denis Poisson Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

Ca vous dit de bricoler ? – Samedi Ré’créatif Médiathèque Denis Poisson, 4 décembre 2021, Pithiviers. Ca vous dit de bricoler ? – Samedi Ré’créatif

Médiathèque Denis Poisson, le samedi 4 décembre à 13:00

Créations de Noël L’équipe de la médiathèque vous propose de venir bricoler en famille cet après-midi afin de réaliser différentes créations sur le thème de Noël. (Avec et pour vos enfants) Ca vous dit de bricoler ? – Samedi Ré’créatif Médiathèque Denis Poisson Pithiviers, Pithiviers Pithiviers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T13:00:00 2021-12-04T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Pithiviers Autres Lieu Médiathèque Denis Poisson Adresse Pithiviers, Pithiviers Ville Pithiviers lieuville Médiathèque Denis Poisson Pithiviers