Ca va râler Allevard Allevard Catégories d’évènement: Allevard

Isère

Ca va râler Allevard, 18 février 2022, Allevard. Ca va râler La Pléiade Allevard 12 avenue Antoine Louaraz Allevard

2022-02-18 – 2022-02-18 La Pléiade Allevard 12 avenue Antoine Louaraz

Allevard Isère Allevard EUR Serge Papagalli et Stéphane Czopek reviennent vous voir avec de nouvelles histoires, de nouveaux mots, de nouveaux rires, de nouvelles questions sans réponses, de nouvelles colères.

Un duo toujours râleur, mais toujours à l’heure ! contact@allevard.fr +33 4 76 97 50 24 http://www.allevard.fr/ La Pléiade Allevard 12 avenue Antoine Louaraz Allevard

dernière mise à jour : 2021-10-07 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

Détails Catégories d’évènement: Allevard, Isère Autres Lieu Allevard Adresse La Pléiade Allevard 12 avenue Antoine Louaraz Ville Allevard lieuville La Pléiade Allevard 12 avenue Antoine Louaraz Allevard Departement Isère

Allevard Allevard Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allevard/

Ca va râler Allevard 2022-02-18 was last modified: by Ca va râler Allevard Allevard 18 février 2022 ALLEVARD Isère

Allevard Isère