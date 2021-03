Arles L'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Ça va pas #3 Restez en contact ! L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Catégorie d’évènement: Arles

Cette troisième rencontre de la série Ça va pas?! proposé par Marta Ponsa réuni la philosophe Catherine Malabou et l’artiste Patty Chang. **Restez en contact !** Notre rapport au monde passe par nos corps. Ils nous permettent de rencontrer les autres et de manifester notre relationnel par l’affirmation de notre individualité. Que se passe-t-il quand nos corps sont enfermés? Nos bouches sont fermées, nos mains gantées, toucher l’autre est interdit? Cette situation pandémique change notre relation à nos propres corps, qui doivent être protégés tout comme nos rapports sociaux. Si le toucher devient une transgression aux règles, comment construire une nouvelle subjectivité à distance ? L’intervention de la philosophe Catherine Malabou, intitulée Sacralisation, profanation, contagion : qu’est-ce que le toucher? portera sur la notion d’intouchable en écho au management biopolitique de cette pandémie. Patty Chang présentera son travail artistique le plus récent, une approche performative à la notion de communauté à travers le corps et les peurs qui nous rassemblent et nous connectent.

Entrée libre en direct sur Youtube | Vidéos ENSP

L’ENSP vous invite à une série de conversations en direct sur Youtube proposées par Marta Ponsa, responsable des projets artistiques au Jeu de Paume, Paris. L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps

2021-03-25T18:30:00 2021-03-25T20:00:00

