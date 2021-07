– Ca va ? – oui, toujours sur le même étage. Mêmes voisines, ou presque La Commune CDN Aubervilliers, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Aubervilliers.

du lundi 12 juillet au samedi 24 juillet à La Commune CDN Aubervilliers

### Installation par Sophie Rogg *_Hall du théâtre *_ Bruits d’ascenseurs et décorations de salons. Même moi quand j’ai vu l’appart j’étais un peu déçu. Après coup c’est drôle de le dire. Ça aurait pu être bien pire. On est tous piégés, on a un petit décalage. C’est bien ces doubles vitrages mais t’es comme dans un tupperware. J’ai déménagé quinze ou vingt fois, les meubles font des liens. J’ai vu le canapé, il est usé. Il a ton âge. La vie c’est toujours inconfortable, il faut que tu t’habitues à l’inconfort. Le soleil est reparti dans l’autre sens. Je croyais que c’était la belle époque, mais il n’y a jamais eu de belle époque, on avait pas le choix. Le monde c’est ça. C’est des gens qui courent dans le vide. Mon seul regret c’est qu’on n’habite pas au 18e. → Dans l’esprit de celui initié par Roosevelt pour faire face à la Grande Dépression, La Commune et ses artistes associés ont lancé leur projet New Deal. Il s’agit d’une commande artistique à plusieurs artistes locales : Sophie Rogg, Caroline Lion, Fatma Cheffi et Julia Varga. Ce projet a pour but de documenter la situation que nous sommes en train de traverser, et en particulier dans le territoire d’Aubervilliers. Un travail de terrain qui vise à aller à la rencontre de la population sur des projets pluridisciplinaires, mêlant rap, dessin ou encore vidéo. Dans le cadre de Notre été à La Commune, trois artistes du New Deal présenteront leurs installations, comme un travail de mémoire de l’année qui s’est écoulée, à travers le regard des Albertivillariens.

Entrée libre

La Commune CDN Aubervilliers 2 rue Édouard Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



