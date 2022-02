Ça va mieux en le disant ! Espace des 2 rives, 11 mars 2022, Ambès.

Ça va mieux en le disant !

Espace des 2 rives, le vendredi 11 mars à 19:30

[http://www.sonsdetoile.fr](http://www.sonsdetoile.fr) quand on peut penser compliqué ?** En nous offrant ses confidences avec autant de retenue que de plaisir, Daniel Caston nous ouvre les portes d’un monde facétieux et sensible où l’absurde se cache à l’orée de chaque phrase. Des doubles sens comme autant de brèches dans le réel, autant de portes d’entrée vers un univers délicat et naïf dans lequel humour et amour jouent des coudes pour finir main dans la main. Pour en savoir plus : www.sonsdetoile.fr Dans le cadre de la saison culturelle du SIVOC.

Gratuit / Sur réservation

Confidences absurdissantes, par la Compagnie Sons de toile

Espace des 2 rives rue montesquieu 33810 Ambès Ambès Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T19:30:00 2022-03-11T20:30:00