### Concert du Grand Choeur de la Lauzeta Le Grand Chœur de la Lauzeta reprends son spectacle **_Ça va jazzer !_** le samedi 6 novembre prochain au Centre Culturel Bonnefoy à 20h30 ! La Lauzeta vous propose un plongeon dans l’univers du jazz à travers une sélection de grands standards et de Negro-spirituals. Venez découvrir les chanteurs du Grand Chœur dans un spectacle chargé de poésie et de rythme mêlant chant et danse. Direction : Clotilde Sabatié Chorégraphies : Loren Coquillat Accompagnement musical : Fluffy Fox Trio ### Plus d’infos [Site de la Lauzeta ](http://www.lauzeta.fr/choeur-enfants/2021/10/12/reprise-du-spectacle-ca-va-jazzer-samedi-6-novembre-2021/) //www.youtube.com/embed/HDa1iCxty84 ![]() ### Infos pratiques * Samedi 6 novembre à 21h30 au centre culturel Bonnefoy. * Les réservations se font par mail à [contact@lauzeta.fr](mailto:contact%40lauzeta.fr) ou par téléphone au 06 28 80 52 69. Pour cela merci d’indiquer votre nom et le nombre de places à réserver. * Le paiement s’effectuera sur place par chèque ou espèces. * Un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) est à présenter pour assister au spectacle.

Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 6€ (pour les étudiants / chômeurs / bénéficitaires RSA et les moins de 18 ans sur justificatif) / Gratuit pour les enfants adhérents

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



