Ça va jazzer !

le samedi 3 juillet à Brique Rouge

### Concert du Grand Choeur de la Lauzeta La Lauzeta vous propose un plongeon dans l’univers du jazz à travers une sélection de grands standards et de Negro-spirituals. Venez découvrir les chanteurs du Grand Chœur dans un spectacle chargé de poésie et de rythme mêlant chant et danse. ### Plus d’infos [Site de la Lauzeta ](http://www.lauzeta.fr/choeur-enfants/2021/06/15/concerts-du-petit-et-du-grand-choeur/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 3 juillet à 14h30 et 18h, à la Brique Rouge * Les réservations se font par mail à [contact@lauzeta.fr](mailto:contact%40lauzeta.fr) ou par téléphone au 06 28 80 52 69 * Le paiement s’effectuera sur place par chèque ou espèces

12 € plein tarif / 6 € tarif réduit (pour les étudiants / chômeurs / bénéficiaires RSA et les moins de 18 ans sur justificatif)

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



