**Dimanche 3 avril à 16h à l’Eglise Saint Charles,** **” ça va jazzer aux Bois-Blancs ” !** Les Vocalistes Européens en colaboration avec La Croix rouge française se mobilisent autour de leur concert ” ÇA VA JAZZER AUX BOIS-BLANCS ” pour récolter des fonds pour l’Ukraine. Retrouvez les plus grands tubes de Duke Ellington, Nat King Cole, Gershwin, Queen… Sous la direction de Pierre Yves Gronier. [Billeterie](https://www.helloasso.com/associations/eclats/evenements/ca-va-jazzer-aux-bois-blancs?_ga=2.69193751.781005970.1647402845-364474891.1647402845&_gl=1%2abo3ewm%2a_ga%2aMzY0NDc0ODkxLjE2NDc0MDI4NDU.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0NzQwMjg0NS4xLjEuMTY0NzQwMjkxOC4w) Infos au [06 78 28 67 23](0678286723)

Billetterie sur le net ou sur place, 10€ (gratuit -18ans)

