Ca va barrater à la ferme Plédéliac Plédéliac Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plédéliac

Ca va barrater à la ferme Plédéliac, 12 octobre 2022, Plédéliac. Ca va barrater à la ferme

61 Le Saint Esprit des Bois Plédéliac Ctes-d’Armor

2022-10-12 14:00:00 – 2022-10-12 19:00:00 Plédéliac

Ctes-d’Armor Plédéliac Après une visite découverte, Klervi Le Grouyer de la Ferme d’Antan, vous accompagnera dans les différentes étapes pour fabriquer votre beurre ! (Pensez à amener une glacière pour le transport de votre barquette de beurre). Inscription obligatoire. +33 6 20 86 00 74 Plédéliac

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plédéliac Autres Lieu Plédéliac Adresse 61 Le Saint Esprit des Bois Plédéliac Ctes-d'Armor Ville Plédéliac lieuville Plédéliac Departement Ctes-d'Armor

Plédéliac Plédéliac Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pledeliac/

Ca va barrater à la ferme Plédéliac 2022-10-12 was last modified: by Ca va barrater à la ferme Plédéliac Plédéliac 12 octobre 2022 61 Le Saint Esprit des Bois Plédéliac Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Plédéliac

Plédéliac Ctes-d'Armor