« Ça va aller ! » Soirée Ticket for Change Césure Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 21h30

.Public adultes. payant

Billets à partir de 10 euros

La soirée pour reprendre confiance en notre avenir !

Après le succès de la première édition à Lyon en septembre, toute l’équipe Ticket for Change vous invite à vivre avec nous un événement unique pour envisager avec optimisme le monde de demain

Parce que meme si on est assez lucide pour voir que le monde va mal, il est hors de question de baisser les bras : pour construire un monde meilleur, il faut avant tout y croire.

Le 6 décembre prochain, l’équipe Ticket for Change réunit à Paris des personnes incroyablement inspirantes venues démontrer, danser, raconter, chanter que tout n’est pas fichu.

Aux cotés de 400 personnes, venez découvrir des témoignages d’acteurs et d’actrices de changement, des performances artistiques, des pitchs d’entrepreneurs sociaux et des expériences interactives avec le public. On vous promet un shoot d’énergie et d’espoir !

Seront présents :

Magali Payen, fondatrice d’OnEstPrêt et d’Imagine 2050 est une experte en mobilisation citoyenne par la création de nouveaux récits. Elle vient nous raconter comment les imaginaires peuvent créer des mouvements !

Benjamin de Molliens alias Ben Expedition Zéro est un éco-aventurier : à travers ses défis sportifs, il sensibilise le grand public à l’écologie. Il vient nous prouver que la sobriété c’est l’aventure !

Matthieu Dardaillon, initiateur de Ticket for Change et Ashoka Fellow, termine une année de “vide fertile” faite pour se ressourcer, se ré-inspirer. Il viendra nous partager en avant-première certains de ses apprentissages et intuitions pour notre société…

Marie Doué a fondé Metishima, une association qui agit pour l’insertion socioprofessionnelle des personnes exilées en France. Elle nous démontrera la richesse et l’espoir que représente l’accueil de la diversité dans notre pays.

Antoine Lemarchand : entrepreneur, ex-directeur de Nature & Découvertes et vice-président d’Entreprise et Progrès, Antoine viendra nous partager sa conviction profonde qui l’anime chaque jour : oui les entreprises peuvent devenir des acteurs à part entière de la transition écologique !

There’s a Way : un collectif d’artistes engagés qui met en mouvements par l’image l’engagement pour le monde de demain.

Cette soirée se tient dans le cadre du Parcours Entrepreneur : un programme de 6 mois d’accompagnement de 45 entrepreneurs sociaux, chacun en cours de création d’un projet à impact pour changer le monde à son échelle. Cette soirée ouverte à tous et toutes marque la clôture de cet accompagnement.

Hate de vous y retrouver !

Vous n’etes pas disponible ce soir-là, ou n’habitez pas proche de Paris? Pour recevoir un bout de cette soirée directement dans votre boite mail, laissez-nous votre adresse mail ici : nous vous enverrons un contenu exclusif créé à partir des témoignages d’entrepreneurs, d’artistes et d’activistes présent à l’événement !

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Contact : https://bit.ly/3ZPCuJq https://bit.ly/3ZPCuJq

Morgane Lombard