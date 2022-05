Ça va aller – David Azencot, 8 juin 2022, .

16 20 Ces derniers mois, David Azencot a beaucoup réfléchi. Il a essayé d’être solidaire, ouvert aux autres, résilient, de faire le point, comme tout le monde. r nParce que plus rien ne sera comme avant, quoi qu’il en coûte, tout ça tout ça. r nEt puis, il a écrit un nouveau spectacle et en passant, il a trouvé une solution radicale à la surpopulation, qui nous permettra enfin de ne plus empiéter sur l’habitat naturel des pangolins, des chauves-souris et de Pierre Ménès. r r nUn spectacle optimiste, bienveillant et inclusif, dans la limite des stocks disponibles.

Spoiler Alert : le monde de demain, c’est maintenant, et c’est pas mieux qu’hier. David Azencot seul en scène à la Fontaine d’Argent

