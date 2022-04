Ça tricote au théâtre ! #4 – Léonore Boulanger + Will Guthrie et l’ensemble Nist-Nah Théâtre d’Orléans, 20 mai 2022, Orléans.

Théâtre d’Orléans, le vendredi 20 mai à 20:30

**Une soirée, deux concerts !** [Découvrez le titre Minuit de Léonore Boulanger](https://www.youtube.com/watch?v=dn-wQDnw7HU&feature=youtu.be) Coup de fouet sur la chanson ! Léonore Boulanger et Jean-Daniel Botta dépoussièrent le standard du couplet-refrain et font briller les mots, les ritournelles et les harmonies dans des songes kaléidoscopiques. Pour leur cinquième album, _Un lièvre était un très cher baiser_, ils composent et décomposent en multilingue un ensemble de fragments du poète autrichien Ernst Herbeck, comme autant de remèdes au figé des formes et des idées. Petits formats puissants pour le mouvement, amour au dedans. − **Léonore Boulanger** Chant, harmonium, toy piano, casio SA-46, guimbarde, mégaphone Chant, guitare, contrebasse, piano, boîte à musique, casio SA-46, balafon, trompette, pra Jean-Daniel Botta Percussions, toy piano, flûte chinoise hulusi, toy box Laurent Sériès [Découvrez Will Guthrie et l’ensemble Nist-Nah](https://www.youtube.com/watch?v=RqhNZzrmHkE&feature=youtu.be) Après de nombreux séjours en Indonésie, le batteur et percussionniste Will Guthrie s’autorise finalement l’usage d’un instrument emblématique de l’archipel : le gamelan. En s’associant avec l’ensemble Nist-Nah, il nous invite ainsi à le suivre dans une composition toute personnelle nourrie des traditions javanaises et de ses préoccupations au long cours. Une équipée marquée par la puissance du geste et par l’humble modestie du profane face à la dimension sacrée du gamelan. On inspire, on expire, et on prend son ticket pour l’hypnose. − **Will Guthrie et l’ensemble Nist-Nah** Gamelan Prune Bécheau, Mélodie Duchesne, Thibault Florent, Colline Grosjean, Amélie Grould, Mark Lockett, Arno Tukiman Gamelan, batterie Sven Michel, Charles Dubois Gamelan, batterie, compositions, conception, arrangements Will Guthrie − **Vendredi 20 mai** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 2h environ _Cette proposition artistique de la Scène nationale d’Orléans reçoit le soutien du Crédit Mutuel_

Deux concerts, deux voyages sonores pour une soirée unique !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:30:00