**Une soirée, deux concerts !** [Découvrez le clip du titre “Say Laura” de Éric Chenaux](https://www.youtube.com/watch?v=ZUufzOLxtn8&ab_channel=Constellation) Éric Chenaux est un troubadour folk, improvisateur qui joue de la guitare et chante. Des chansons qu’il écrit autant qu’il improvise en direct, à balance égale. Des chansons radieuses toujours, et accidentées tout autant, c’est-à-dire parfaitement imprévisibles et donc excitantes, immanquablement. Pour l’imagination, l’intelligence et le coeur qu’Eric Chenaux, crooner au premier degré, théoricien au quatorzième et guitariste funambule, dilate et oxygène tout à la fois comme pour rappeler que penser est une sensualité, l’idée une émotion, l’érudition une marelle enchantée où faire coïncider le haut, le bas, le reste, à sauts et à gambades. − **Éric Chenaux** Chant, guitare Éric Chenaux [Découvrez le trio Fur](https://www.youtube.com/watch?v=xoE4RlXpers&feature=youtu.be) Fur tend vers l’épure. Le cardan est mélodie, et l’exploration de paysages sonores aux largeurs inattendues se fait à l’envi. Le cheminement se cultive à trois, et l’improvisation en renouvelle toujours le tracé. Entre Jimmy Giuffre, Daniel Lanois et Jim Black, ce trio sait très bien ce qu’il va nous raconter, mais il ne sait pas encore comment il va nous le dire, il le découvre avec nous, au fur et à mesure. Et quand il s’agit de changer de cap, on est soufflé par la délicatesse du dialogue qui se noue pour y parvenir. L’humeur est à la symbiose et on s’y loverait comme au crépuscule. − **Fur** Clarinette, clarinette basse, compositions Hélène Duret Guitare électrique, compositions Benjamin Sauzereau Batterie, compositions Maxime Rouayroux − **Vendredi 1er avril** 20h30 − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 2h environ _Cette proposition artistique de la Scène nationale d’Orléans reçoit le soutien du Crédit Mutuel_

Troisième soirée avec le Tricollectif

