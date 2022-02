Ça tricote au théâtre ! #2 Théâtre d’Orléans, 25 février 2022, Orléans.

Ça tricote au théâtre ! #2

Théâtre d’Orléans, le vendredi 25 février à 20:30

Morgane Carnet ne se laisse pas exactement appesantir par les cases et les attendus. Nous voilà pris dans un tourbillon où les Slits viennent faire coucou à Albert Ayler et sa bande. La basse de Fanny Lasfargues confère de nouvelles latitudes aux salves initiales du duo, et emporte le tout vers des orées plus rock. L’énergie s’en trouve décuplée et la flamme de la première rencontre se mue en une forme de célébration collective de l’envie d’être, là, maintenant, ensemble, dans l’élan d’une musique sans fards, ni ombres, ni tableaux, ni pruneaux. Comme une recette zéro gaspi, zéro succédané. − Qonicho D Saxophones Morgane Carnet Basse électrique Fanny Lasfargues Batterie Blanche Lafuente

10 euros (plein tarif), 5 euros (tarif réduit)

Qonicho D avec Morgane Carnet, Fanny Lasfargues et Blanche Lafuente

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



