Ça tricote au théâtre ! #2 – Quentin Biardeau + Roberto Negro Théâtre d’Orléans, 24 février 2022, Orléans.

Ça tricote au théâtre ! #2 – Quentin Biardeau + Roberto Negro

Théâtre d’Orléans, le jeudi 24 février à 20:30

C’est chose rare qu’il se donne en concert solo, la solitude n’étant pas son état le plus gracieux, pourtant il est sain de pouvoir, parfois, faire un petit tour de soi-même. Vaisseau à la dérive paisible, le saxophone croise ici les scintillements de l’électronique et slalome au milieu des satellites du jazz, du free et de la noise. Saxophoniste, improvisateur, compositeur, producteur, co-fondateur du Tricollectif, Quentin Biardeau développe depuis 15 ans une aventure artistique aussi riche que bigarrée. Du Quatuor Machaut à Freaks (Théo Ceccaldi), en passant par Chatain ou Pelouse, il a pour hantise le sur-place et cherche en permanence de nouvelles trajectoires esthétiques et sonores. On retrouve Quentin dans diverses collaborations avec des artistes d’univers variés comme Eric Chenaux, Claudius Pan, UTO, Sylvain Darrifourcq, Jérome Marin, Angéla Flahault, Rozenn Biardeau, Émile Parisien, Marcel Balbone, Roberto Negro, Poline Renou, Romain Brau, Hélène Duret, Valentin Ceccaldi, Mathieu Pion, Corey Wilkes, Justin Dillard, Futuro Pelo… − **Quentin Biardeau – solo** Saxophone ténor, électronique Quentin Biardeau ______ « Papier ciseau » n’est autre que le prolongement du trio Dadada, mais en différent. S’y ajoute un bassiste avec une basse, et une humeur toute espiègle pour faire neuve mayonnaise. On entend Roberto Negro dire à tous : « soyez malice ! », ou même « siate furbi ! », et de leur proposer un savant jeu de collage, coupage, montage, démontage, taillé sur mesure au lyrisme et aux lubies de chacun. Les pistes se suivent et ne se ressemblent pas, certaines sont là pour le bel art du clin d’œil et de la bagatelle, d’autres pour s’exalter et s’enflammer, et l’inventivité est à tous les étages. − **Roberto Negro « papier ciseau »** Piano, claviers, compositions Roberto Negro Basse Valentin Ceccaldi Saxophone soprano Emile Parisien Batterie électronique Michele Rabbia [Découvrez Roberto Negro « papier ciseau » en live](https://www.youtube.com/watch?v=JeZHK1n2C3w&t=1s) − **Rendez-vous autour des musiques improvisées** **Jeudi 24 février 14h** – Salle de l’institut Conférence-table ronde Le saxophone et les saxophonistes dans le monde artistique et pédagogique d’aujourd’hui en présence de Quentin Biardeau (cofondateur du Tricollectif ) et Violaine Gestalder (saxophoniste, interprète et improvisatrice, professeure au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nancy). Cette rencontre a pour but de faire connaître des démarches innovantes de saxophonistes et de parler plus globalement du métier de musicien. Événement ouvert à toute personne sensible aux musiques improvisées. Entrée libre dans la mesure des places disponibles. **Jeudi 24 février de 17h à 19h** – Salle de l’institut Scène ouverte en lien avec la thématique des musiques improvisées. Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Inscriptions pour les musiciens auprès de l’association Musisax. − **Jeudi 24 février 20h30** − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 2h environ _Cette proposition artistique de la Scène nationale d’Orléans reçoit le soutien du Crédit Mutuel_

Tarifs de 5€ à 10€, 5€ avec « la Carte »

Soirée en collaboration avec Sax’Ophonies, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:30:00