Ca tourne à Séoul ! Cobweb / Rencontre avec Bastian Meiresonne Le Cratère Toulouse, dimanche 14 avril 2024.

Ca tourne à Séoul ! Cobweb / Rencontre avec Bastian Meiresonne La spécialité de Bastian Meiresonne est le cinéma asiatique. Il est consultant, programmateur, directeur artistique, intervenant, et maître-conférencier dans le cadre d’une douzaine de… Dimanche 14 avril, 15h30 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

La spécialité de Bastian Meiresonne est le cinéma asiatique. Il est consultant, programmateur, directeur artistique, intervenant, et maître-conférencier dans le cadre d’une douzaine de festivals sur toute la France et la Suisse. Il est aussi rédacteur free lance de cinéma dans des magazines de cinéma (Coyote Mag…), auteur d’un livre sur le cinéaste Imamura Shohei et co-auteur d’une douzaine d’ouvrages collectifs dédiés au cinéma asiatique et réalisateur d’un documentaire Garuda Power, l’esprit du cinéma d’action indonésien sélectionné à une 50aine de festivals de cinéma du monde entier.

Ca tourne à Séoul ! Cobweb, de Kim Jee-woon / 2h13 / Corée du Sud / Avec Song Kang-ho, Lim Soo-jung, Oh Jung-se, Jeon Yeo-been, Krystal Jung

Synopsis : Séoul, 1970 : Kim souhaite refaire la fin de son film « Cobweb ». Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d’œuvre ultime…

