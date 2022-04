Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon Centre Culturel et Sportif, 13 avril 2022, Saint-Pierre. Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon

Centre Culturel et Sportif, le mercredi 13 avril à 21:00

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce mercredi 13 avril un film De Christian Monnier : Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon. Synopsis : Céline, actrice renommée, est engagée par un célèbre réalisateur, Milan Zodowski, pour partir tourner à Saint-Pierre et Miquelon dans un film dont elle ne connaît quasiment rien. Quand elle arrive sur place, il n’y a pour toute équipe qu’un ingénieur du son et une régisseuse et Milan refuse obstinément de sortir du cabanon où il s’est enfermé pour “créer”. Le grand “menteur en scène”, adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou l’a-t-il fait venir sur l’archipel pour tout autre chose ? Ouverture des portes à 20h30, début du film à 21h00.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T21:00:00 2022-04-13T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Pierre Autres Lieu Centre Culturel et Sportif Adresse Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Ville Saint-Pierre lieuville Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre

Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon Centre Culturel et Sportif 2022-04-13 was last modified: by Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon Centre Culturel et Sportif Centre Culturel et Sportif 13 avril 2022 Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Saint Pierre

Saint-Pierre