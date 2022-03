Ça tourne à La Haye – Des plans sur la comète La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

La Haye Manche Le matin, partez avec Les Malandrines pour une balade photographique dans La Haye.

L’après-midi, participez à l’atelier décors & collage pour imaginer la ville du futur.

Le soir, venez regarder le résultat des ateliers dès 20.00 et assister à 20.45 à la projection de “Fantastic Mr. Fox” de Wes Anderson. Le matin, partez avec Les Malandrines pour une balade photographique dans La Haye.

