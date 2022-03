Ça tourne à La Haye ! Avec les Malandrines La Haye La Haye Catégories d’évènement: La Haye

Manche

Ça tourne à La Haye ! Avec les Malandrines La Haye, 4 juillet 2022, La Haye. Ça tourne à La Haye ! Avec les Malandrines Médiathèque, La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération La Haye

2022-07-04 – 2022-07-15 Médiathèque, La-Haye-du-Puits 5 rue de la Libération

La Haye Manche La Haye Venez participer à la création d’un court-métrage de science-fiction pour imaginer La Haye du futur. Toutes les étapes de la création d’un film sont ouvertes à qui veut se lancer dans cette création collective !

4-7 juillet : stage scénario

8-10 juillet : préparation au tournage

dernière mise à jour : 2022-03-28

