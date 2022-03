ça se passe en bas de chez vous Espace Public Numérique Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Espace Public Numérique Montélimar, le vendredi 22 avril à 15:00

Une après-midi pour jouer, échanger, discuter, se régaler et être acteur d’un grand jeu en public : une partie d’Ouscrapo, comme un jeu de Scrabble mais où vous inventez le dictionnaire non-officiel. A partir de 15H : Grands jeux en bois et espace de discussion Pour le goûter : des crêpes préparées par les géniaux bénévoles de Chez Eustache Presque 17h17 : Mot du Président Environ 17h45 : Ouscrapo par Gelamboo de la Compagnie Bigre Avec l’aimable participation de Momo du café l’Annexe qui nous partagera l’utilisation de sa terrasse. Plus d’infos sur l’Ouscrapo : [https://www.compagniebigre.fr/ouscrapo](https://www.compagniebigre.fr/ouscrapo)

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Un temps festif et convivial pour rencontrer et échanger avec ses voisins Espace Public Numérique Montélimar Place léopold Blanc 26200 Montélimar Montélimar Drôme

