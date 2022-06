Ca se passe à la Villa

Ca se passe à la Villa, 19 août 2022, . Ca se passe à la Villa



2022-08-19 16:00:00 – 2022-08-19 La Médiathèque du Val d’Argent proposera au mois d’août, une animation Ca se passe à la Villa le Vendredi 19 Août à 16h. Seul ou avec tes amis, viens participer à une journée en plein air dans le Parc de la Villa Burrus. Des activités t’attendent ! Et surtout pense à ton pique-nique. A partir de 11 ans. Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com La Médiathèque du Val d’Argent proposera au mois d’août, une animation Ca se passe à la Villa le Vendredi 19 Août à 16h. Seul ou avec tes amis, viens participer à une journée en plein air dans le Parc de la Villa Burrus. Des activités t’attendent ! Et surtout pense à ton pique-nique. A partir de 11 ans. Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com dernière mise à jour : 2022-06-18 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville