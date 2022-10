Ça se complique

2022-11-26 – 2022-11-26 7 7 EUR Rien de tel qu’un vaudeville pour passer une agréable soirée au « Manège » de Givet. La troupe « L’Arlequin Walhérois » a été créé en 2001 sous l’initiative de Jacques Joël, metteur en scène bien connu au Théâtre des Galeries, devenu citoyen d’Onhaye, et de Gérand Cox, bourgmestre de l’époque, afin de faire renaître une activité théâtrale dans l’entité. Très vite, un comité s’est constitué et la première représentation fut donnée lors du souper de la Saint-Valentin le 10 février 2001. D’autres pièces ont suivi, connaissant un succès toujours grandissant. Alors, n’attendez plus, notez la date du 29 novembre sur votre agenda… et venez rire à l’espace de spectacles « Le Manège ». dernière mise à jour : 2022-10-04 par

