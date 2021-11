ÇA RUE DANS LE CIRQUE – « UNE CUILLÈRE C’EST LOUCHE » Balaruc-les-Bains, 27 avril 2022, Balaruc-les-Bains.

ÇA RUE DANS LE CIRQUE – « UNE CUILLÈRE C’EST LOUCHE » Balaruc-les-Bains

2022-04-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-27 19:00:00 19:00:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Solo de rue avec manipulation d’objets louches. Noki, un majordome décalé, maladroit et joueur, teste son

adresse, son équilibre, ainsi que ceux de ses partenaires improvisés.

Noki rassemble le public autour de cette idée saugrenue : Une cuillère c’est Louche !

Pour rire et rêver sans modération. De et avec Nicolas JANKOWSKI

+33 4 67 46 81 00

Balaruc-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-09-24 par