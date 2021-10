ÇA RUE DANS LE CIRQUE – “PLOUF ET REPLOUF” Balaruc-les-Bains, 25 avril 2022, Balaruc-les-Bains.

ÇA RUE DANS LE CIRQUE – “PLOUF ET REPLOUF” 2022-04-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-25 18:45:00 18:45:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Plouf et Replouf par la Compagnie Super Super

Duo de natation Synclownisée. Deux nageurs sveltes et musclés vêtus de joggings bleus, chaussures en plastique et bonnets de bain aux splendides motifs géométriques, débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre ! Les préparatifs de la baignade – vérification de la température de l’eau, exercices physiques… sont incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au cœur du duo, provoquant des clowneries totalement réjouissantes : dérapages incontrôlés, contorsions elipsiques, addiction involontaire au chewing-gum… «Certaines étourderies pourraient laisser entrevoir les corps des nageurs dans leur plus simple apparat.» 45 minutes de silence à faire rire!

Création et mise en scène : Stéphane Poulet et Yvan Mézières

Interprétation : Stéphane Poulet, Karim Souini ou Yvan Mézières

18h au Parc Charles-de-Gaulle. Accès libre.

+33 4 67 46 81 00

