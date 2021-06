Senan Gymnase Paul Eluard Senan, Yonne Ca roule pour nous Gymnase Paul Eluard Senan Catégories d’évènement: Senan

L’objectif sera de parcourir 400km entre Bethoncourt (Doubs) et Montpellier (Hérault) en passant par l’Ardèche en 6 jours suivi par 3 minibus. A chaque étape, des animations (sportifs ou autour du developpement durable) seront proposés dans les differents lieux d’hebergement (camping, gites, auberge de jeunese, hôtel, …). Séjour encadré (7) par des éducateurs sportifs et un enseignant de l’éducation nationale (EPS) pour un total de 7 encadrants 14 personnes seront sélectionnés pour ce séjour. Rencontre éventuelle avec des jeunes issus d’autre quartier politique de la ville pour échanger et partager des actions en commun autour de la citoyenneté, developpement durable et le sport. Préparation du séjour en amont par les futurs participants (parcours, animations, budget, activité culinaire, …). Projet de création d’une vidéo du séjour en collaboration avec les ados selectionnés

Ados de préférence sportifs préparés et sélectionnés, séjour gratuit

Séjour itinérant en VTT (400km du 08/08/21 au 14/08/21) Gymnase Paul Eluard 25 rue de champvallon – 25200 BETHONCOURT Senan Champvallon Yonne

