Ça roule en forêt ! Avec l’association Rand’Ôroues Forêt de Bercé Saint-Pierre-du-Lorouër Catégories d’évènement: Saint-Pierre-du-Lorouër

Sarthe

Ça roule en forêt ! Avec l’association Rand’Ôroues Forêt de Bercé, 14 mai 2022, Saint-Pierre-du-Lorouër. Ça roule en forêt ! Avec l’association Rand’Ôroues

Forêt de Bercé, le samedi 14 mai à 14:00

Rand’Ôroues propose des activités « sports de nature » et notamment des randonnées à des personnes malades ou atteintes d’un handicap physique, visuel et auditif. Lors de cette sortie, il est proposé une initiation à la pratique du fauteuil roulant en forêt ainsi qu’une chasse au trésor. Rand’Ôroues – Pays de la Loire Grandeur Nature Forêt de Bercé Futaie des Clos Saint-Pierre-du-Lorouër Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-du-Lorouër, Sarthe Autres Lieu Forêt de Bercé Adresse Futaie des Clos Ville Saint-Pierre-du-Lorouër lieuville Forêt de Bercé Saint-Pierre-du-Lorouër Departement Sarthe

Forêt de Bercé Saint-Pierre-du-Lorouër Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-du-lorouer/

Ça roule en forêt ! Avec l’association Rand’Ôroues Forêt de Bercé 2022-05-14 was last modified: by Ça roule en forêt ! Avec l’association Rand’Ôroues Forêt de Bercé Forêt de Bercé 14 mai 2022 Forêt de Bercé Saint-Pierre-du-Lorouër Saint-Pierre-du-Lorouër

Saint-Pierre-du-Lorouër Sarthe