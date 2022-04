“Ça roule à la Cousinerie” Quartier de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

“Ça roule à la Cousinerie” Quartier de la Cousinerie, 14 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. “Ça roule à la Cousinerie”

Quartier de la Cousinerie, le samedi 14 mai à 09:00

**Samedi 14 mai 2022, le centre social Cocteau et ses partenaires organisent une grande journée festive dans la quartier Cousinerie.** **Au programme :** * **De 9h à 13h**, une **braderie de livres** est organisée à la **bibliothèque du CRAC, chemin des crieurs.** * **À 11h** débuteront les **festivités d’inauguration des Fenêtres qui parlent** avec spectacle, déambulation et apéro. * Un **bal folk suivra à 17h** avec le groupe Assabiya. * La journée se terminera par une **auberge espagnole à 19h avec scène ouverte.**

Entrée libre

Samedi 14 mai 2022, le centre social Cocteau et ses partenaires organisent une grande journée festive dans la quartier Cousinerie. Quartier de la Cousinerie 59491 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Quartier de la Cousinerie Adresse 59491 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Quartier de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Quartier de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

“Ça roule à la Cousinerie” Quartier de la Cousinerie 2022-05-14 was last modified: by “Ça roule à la Cousinerie” Quartier de la Cousinerie Quartier de la Cousinerie 14 mai 2022 Quartier de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord