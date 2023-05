Ca recommencera l’International Visual Theatre International Visual Theatre, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au samedi 03 juin 2023 :

samedi

de 18h00 à 19h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

« Ça recommencera », la nouvelle création de la compagnie Danse des Signes explore le dilemme de l’exil, en plongeant dans les histoires de ceux qui ont connu la séparation, la fuite et la reconstruction de leur identité. Rendez-vous à l’International Visual Theatre du 1er au 3 juin.

Ça recommencera est un dilemme pour deux acteurs autour de l’exil et un tableau de Picasso.

Avec cette nouvelle création, la compagnie Danse des signes poursuit son travail de recherche autour de la danse, du théâtre et de la langue des signes et plonge dans l’intimité de l’exil, de ses tensions et de ses choix. Que se passe-t-il dans ce moment de déchirure ? Au-delà des époques et de la culture, quand on quitte tout pour aller nulle part…

« Nous sommes des enfants d’exilés. Et si nous écoutons en nous, nous captons l’écho de tous nos ancêtres qui ont dû passer par la séparation, la fuite et la reconstruction de leur identité. Nous pouvons sentir la déchirure du passage de l’appartenance au déracinement. Et comme un collier de prière relie des perles entre elles, nous pouvons relier dans l’histoire de nos ancêtres tous ces moments, tous ces points de rupture. C’est ce que je souhaite explorer avec cette pièce. Je souhaite trouver le moyen de montrer, sur scène, l’inévitable redondance de ces moments à travers l’histoire ».

Alexandre Bernhardt

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

https://ivt.fr/spectacles/ca-recommencera 01 53 16 18 18

