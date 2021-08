Mantes-la-Jolie Collectif 12 Mantes-la-Jolie, Yvelines Ça raconte Sarah Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Ça raconte Sarah Collectif 12, 16 octobre 2021, Mantes-la-Jolie. Ça raconte Sarah

Collectif 12, le samedi 16 octobre à 18:00

ÇA RACONTE SARAH – Pauline Delabory-Allard – à partir de 16 ans La performance se fait à voix nue. Elle occupe le cœur d’une installation photographique – cliché parmi ceux qui l’entourent. L’actrice est seule pour tenir l’entièreté du drame. De rares fragments musicaux viennent suspendre, l’espace d’un instant, le rythme effréné imposé par l’autrice. « Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole : S. » Extrait de Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard Grand succès de librairie paru aux Éditions de Minuit, Ça raconte Sarah a reçu le prix du roman des étudiants France Culture – Télérama. Il est ici mis en scène par Keti Irubetagoyena et joué par Julie Moulier, qui en 2018 avaient soulevé les gradins du Collectif 12 avec leur interprétation de La colonie de Marivaux : La Femme ® n’existe pas. © Pia Ribstein Samedi 16 octobre à 18h + rencontre-débat à 20h30 Genre : Lecture performée / Installation Durée : 2h10 Dès : 16 ans

Tarifs 3€,5€,10€

Compagnie théâtre Variable N°2 – Keti Irubetagoyena Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T18:00:00 2021-10-16T20:10:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Collectif 12 Adresse 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Collectif 12 Mantes-la-Jolie