CA POUSSE – COMBRÉE Ombrée d’Anjou, 17 novembre 2021, Ombrée d'Anjou.

CA POUSSE – COMBRÉE Salle de la Planche Combrée Ombrée d’Anjou

2021-11-17 – 2021-11-17 Salle de la Planche Combrée

Ombrée d’Anjou 49520

EUR 2 2 Invitation joyeuse et musicale à goûter la vie, à se raconter, grands et petits, quel est le souffle qui nous donne envie de vivre et de grandir.

De secrets chuchotés en battements de coeur chantés, un homme et une femme explorent et jouent de cet aller-retour entre une irrépressible volonté d’aller de l’avant et l’appréhension d’un grand mystère… Qu’est-ce-qui nous pousse à nous mettre debout, à nous hisser sur la pointe des pieds pour regarder par la fenêtre, à courir dans le jardin, à rencontrer les autres, à affronter l’immensité de l’infini ?

Spectacle musical pour les 0-5 ans

Durée : 30 minutes

Spectacle "Ca pousse" proposé par le théâtre Buissonnier

Salle de la Planche Combrée Ombrée d’Anjou

