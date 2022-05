Ca Plane pour Elles Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Ca Plane pour Elles Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 25 juin 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Ca Plane pour Elles Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

2022-06-25 – 2022-06-26

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde Le club Les Planeurs de Sainte-Foy-La-Grande vous accueille dans le cadre de la manifestation Ca Plane pour Elles . nVenez découvrir le vol à voile! nDans la limite des places disponibles et selon la météo. Le club Les Planeurs de Sainte-Foy-La-Grande vous accueille dans le cadre de la manifestation Ca Plane pour Elles . nVenez découvrir le vol à voile! nDans la limite des places disponibles et selon la météo. +33 5 53 61 71 79 Le club Les Planeurs de Sainte-Foy-La-Grande vous accueille dans le cadre de la manifestation Ca Plane pour Elles . nVenez découvrir le vol à voile! nDans la limite des places disponibles et selon la météo. Les Planeurs de Sainte-Foy-La-Grande

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Autres Lieu Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Adresse Ville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt lieuville Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Departement Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-sainte-foy-et-ponchapt/

Ca Plane pour Elles Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 2022-06-25 was last modified: by Ca Plane pour Elles Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 25 juin 2022 Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde