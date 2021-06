Paray-le-Monial Paray-le-Monial Paray-le-Monial, Saône-et-Loire Ca plane pour elles Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Paray-le-Monial Saône-et-Loire Paray-le-Monial Journée de découverte du vol en planeur pour les filles.

Vol à demi tarif : 40€ au lieu de 80€, remise 10€ pour le conjoint accompagnant.

Possibilité de piloter sur simulateur guidé par un animateur.

