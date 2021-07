Entrammes Entrammes Entrammes, Mayenne CA PLANE POUR ELLES Entrammes Entrammes Catégories d’évènement: Entrammes

Mayenne

CA PLANE POUR ELLES Entrammes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Entrammes. CA PLANE POUR ELLES 2021-07-03 – 2021-07-04 route d’Angers Aéroport de Laval-Entrammes

Entrammes Mayenne Entrammes Dans le cadre de cette opération nationale, venez-découvrir, Mesdames, le temps d’un week-end la pratique du planeur via des vols d’initiation. Vols d’initiation au planeur à tarif préférentiel pour les femmes https://www.cevvm.fr/ Dans le cadre de cette opération nationale, venez-découvrir, Mesdames, le temps d’un week-end la pratique du planeur via des vols d’initiation. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Entrammes, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Entrammes Adresse route d'Angers Aéroport de Laval-Entrammes Ville Entrammes lieuville 48.03191#-0.73985