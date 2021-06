Aron Aron ÇA PLANE POUR ELLES Aron Aron Catégories d’évènement: Aron

Mayenne

ÇA PLANE POUR ELLES Aron, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aron. ÇA PLANE POUR ELLES 2021-07-03 – 2021-07-04

Aron Mayenne Aron EUR 50 » Ça plane pour Elles » sur l’aérodrome de la Rogerie, réservé aux filles et à leurs accompagnants. Bénéficiez d’une découverte en planeur pour un prix exceptionnel de 50 € seulement. Réservez votre vol dès aujourd’hui en contactant Coralie au 0781339835. https://www.mayenne-tourisme.com/offres/planeur-passion-mayenne-aron-fr-584397/ PLANEUR PASSION Mayenne, venez voler entre filles à prix réduit ! +33 7 81 33 98 35 PLANEUR PASSION Mayenne, venez voler entre filles à prix réduit ! » Ça plane pour Elles » sur l’aérodrome de la Rogerie, réservé aux filles et à leurs accompagnants. Bénéficiez d’une découverte en planeur pour un prix exceptionnel de 50 € seulement. Réservez votre vol dès aujourd’hui en contactant Coralie au 0781339835. https://www.mayenne-tourisme.com/offres/planeur-passion-mayenne-aron-fr-584397/

Détails Catégories d’évènement: Aron, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu Aron Adresse Ville Aron lieuville 48.31049#-0.53277