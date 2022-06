ça plane pour elles ! Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: 40800

Aire-sur-l'Adour

ça plane pour elles ! Aire-sur-l’Adour, 25 juin 2022, Aire-sur-l'Adour. ça plane pour elles ! Aéroclub 510 Route du Houga Aire-sur-l’Adour

2022-06-25 – 2022-06-26 Aéroclub 510 Route du Houga

Aire-sur-l’Adour 40800 Ça plane pour elles

La Fédération Française de Vol en Planeur organise cette année encore, à destination du public féminin l’opération “Ça plane pour elles“. Vous souhaitez y participer

Découvrez votre vol découverte à tarif réduit à l’aéroclub d’Aire sur l’Adour en vous inscrivant au 06 60 81 05 67 Ça plane pour elles

La Fédération Française de Vol en Planeur organise cette année encore, à destination du public féminin l’opération “Ça plane pour elles“. Vous souhaitez y participer

Découvrez votre vol découverte à tarif réduit à l’aéroclub d’Aire sur l’Adour en vous inscrivant au 06 60 81 05 67 +33 6 60 81 05 67 Ça plane pour elles

La Fédération Française de Vol en Planeur organise cette année encore, à destination du public féminin l’opération “Ça plane pour elles“. Vous souhaitez y participer

Découvrez votre vol découverte à tarif réduit à l’aéroclub d’Aire sur l’Adour en vous inscrivant au 06 60 81 05 67 otc

Aéroclub 510 Route du Houga Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 40800, Aire-sur-l'Adour Other Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Aéroclub 510 Route du Houga Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Aéroclub 510 Route du Houga Aire-sur-l'Adour Departement 40800

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour 40800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

ça plane pour elles ! Aire-sur-l’Adour 2022-06-25 was last modified: by ça plane pour elles ! Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 25 juin 2022 40800 Aire-sur-l'Adour

Aire-sur-l'Adour 40800