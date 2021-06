Vimory Vimory Vimory Ca plane pour elle Vimory Vimory Catégorie d’évènement: Vimory

Ca plane pour elle Vimory, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vimory. Ca plane pour elle

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Vimory

Des pilotes qualifiés vous feront découvrir en toute sécurité le plaisir de voler en planeur biplace. Découvrez le plaisir de voler en glissant dans les airs grâce à la force naturelle des courants aériens un sentiment de liberté en accord avec la nature. Réservation valable un an

Voir https://www.ffvp.fr/trouver-un-club

Venez voler entre filles à prix réduit ! Les clubs de planeur organisent le temps d’un week-end des vols découverte à TARIF PRÉFÉRENTIEL pour vous mesdames ! Vimory Rue de l’Aérodrome, Vimory Vimory

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-04T13:00:00 2021-07-04T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Vimory Étiquettes évènement : Autres Lieu Vimory Adresse Rue de l'Aérodrome, Vimory Ville Vimory lieuville Vimory Vimory