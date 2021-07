Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau ça place pour elle ! Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

ça place pour elle ! Haguenau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Haguenau. ça place pour elle ! 2021-07-03 13:00:00 – 2021-07-04

Haguenau Bas-Rhin EUR La Fédération française de vol en Planeur organise des journées découverte spécialement réservées aux femmes, encore trop peu nombreuses à pratiquer ce sport : Ça plane pour elles dans tous les clubs de France. La Fédération française de vol en Planeur organise des journées découverte spécialement réservées aux femmes, encore trop peu nombreuses à pratiquer ce sport : Ça plane pour elles dans tous les clubs de France. +33 6 26 92 90 72 La Fédération française de vol en Planeur organise des journées découverte spécialement réservées aux femmes, encore trop peu nombreuses à pratiquer ce sport : Ça plane pour elles dans tous les clubs de France. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Étiquettes évènement : Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville 48.79779#7.81539