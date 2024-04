Ça pixellise Ganges, vendredi 5 avril 2024.

Ça pixellise ! par DIMONÉ & SIRVEN

Duo Piano et Voix.

Un voyage poétique au coeur des mots. ”

Longueur d’ondes.

Un sourire amusé et vengeur accroché aux lèvres, en Homme libre, Dimoné fait voyager ses chansons où bon lui semble, ses mots vers d’autres voies, son phrasé si particulier vers d’autres fantaisies textuelles, le tout au service de l’art exigeant d’une chanson pop et atypique.

Dimoné, en démon catalan à la voix teintée de mistral, et Jean-Christophe Sirven bousculent joyeusement tous les styles

en un rendez-vous piano-voix. Une belle occasion de revisiter son répertoire, d’y ajouter de nouvelles chansons et de nouveaux

textes pour mieux le déplumer et lui griffer le bec tout en y mettant les formes.

Voix Dimoné

Piano Jean-Christophe Sirven

Tout Public à partir de 12 ans. .

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05 22:30:00

4 rue de l’Albarède

Théâtre Albarède

Ganges 34190 Hérault Occitanie theatre.albarede@cdcgangesumene.fr

