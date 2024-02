CA PEUT PAS ETRE PIRE THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, samedi 17 février 2024.

Deux hommes vont prouver que même lorsqu’on pense avoir touché le fond, on peut toujours s’enfoncer un peu plus !Emile travaille dans une agence de pub et entraîne Bruno dans ce qu’il pense être un gros coup… qui finira mal. Voulant se relever de cet échec, Bruno l’entraînera vers une brillante idée… qui finira mal.S’en suit une succession de nouveaux plans et à chaque fois, ils pensent que ça ne peut pas être pire… Jusqu’où pourront-ils aller ?

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 19:30

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84