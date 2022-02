ÇA PERCUTE ! Allégora salle de spectacle Auterive Catégories d’évènement: Auterive

L’**EMILA** met en scène les élèves de l’école de musique par 1 restitution publique durant le mois de février. Au programme : des percussions. Réservez vos places ! L**’EMILA** sonne le glas pour laisser place à cette nouvelle année, en continuant ce 1er trimestre 2022 avec 1 restitution publique en février. Venez découvrir les élèves de l’EMILA en scène ! **Programme des restitutions publiques :** **Ça percute !** Accueillez en vous le dynamisme d’une base rythmique de batterie, cela peut être sportif à jouer, et plaisant pour les oreilles ! Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 13 février 2022 à 16 heures à la Salle Allégora d’Auterive, pour une restitution publique bien rythmée. [>> **Réserver vos places pour que ça percute, c’est gratuit !**](https://pretix.eu/emilaccba/rvvku/) **Le saviez-vous ?** L’EMILA est l’école de musique intercommunale de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. C’est un service public qui propose des restitutions publiques en entrée libre dans la limite des places disponibles. **En raison des places limitées, la réservation est obligatoire. Inscrivez-vous sans attendre !** **+ d’infos ?** Contactez l’accueil de l’EMILA au 05 61 50 71 33 [Suivez le programme musical des restitutions publiques de l’EMILA](https://www.facebook.com/emilaecoledemusique) [Abonnez-vous à la page Facebook @EmilaEcoleDeMusique](https://www.facebook.com/emilaecoledemusique)

Gratuit, sur réservation

