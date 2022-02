Ça part en raquettes ! Nistos Nistos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-02-12 10:00:00 – 2022-02-12 12:30:00

Nistos Hautes-Pyrénées Partez à la découverte du domaine de Nistos en raquettes ! Tous les samedis à 10h, RDV sur le parking de la station de Nistos. Tarifs : 34€ (12 ans et +) / 28€ (- de 12 ans) – à partir de 8 ans Ce qui est inclus : raquettes, bâtons, forfaits raquettes

Matériels à prévoir : chaussures de randonnée tiges hautes, tenue de ski (pantalon et veste), bonnet, gants, bouteille d’eau, crème solaire et lunette de soleil. Minimum : 5 personnes / Maximum : 10 personnes tourisme@neste-barousse.fr +33 5 62 99 21 30 https://tourisme-neste-barousse.fr/ à l’espace Nordique de Nistos NISTOS Nistos

