Ça papote ! Rencontre avec Sylvain Diez, auteur – illustrateur jeunesse Gissey-sur-Ouche, 21 mai 2022, Gissey-sur-Ouche.

Ça papote ! Rencontre avec Sylvain Diez, auteur – illustrateur jeunesse Salle des fêtes Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle des fêtes Place Auguste Drouot

Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or Gissey-sur-Ouche

EUR 0 0 Rencontre avec Sylvain Diez, auteur – illustrateur jeunesse

Réservation conseillée

Depuis ses premiers dessins à l’âge de 2 ans, Sylvain Diez a exploré différentes techniques et matières qu’il a perfectionnées après avoir fréquenté les Beaux-arts de Montpellier et y avoir étudié la peinture, la sculpture, la photographie, la sérigraphie et l’infographie. Devenu artiste plasticien, il exerce aujourd’hui dans le milieu du dessin animé, de l’illustration pour enfants et du dessin pour cartes postales.

Dans son univers artistique, Sylvain Diez fait vivre, dans un style graphique épuré et ludique, tout un univers animalier ironique et tendre. Souvent contemplatifs, ses animaux sont très proches de nous par leur comportement et ont les mêmes questions existentielles, les mêmes attentes et déceptions. Le dessin emprunté à l’univers enfantin et le propos humoristique créent un raccourci entre deux âges. Il promène ses animaux d’exposition en exposition depuis plus de vingt ans dans de nombreuses régions et rencontre ses jeunes lecteurs pour leur présenter ses personnages et les initier à ses techniques d’illustrations.

culture@ouche-montagne.fr +33 3 80 49 77 43

Salle des fêtes Place Auguste Drouot Gissey-sur-Ouche

